صرح المصري رضا عبد العال، في حديث خاص لـ RT، بأن وصول منتخب الجزائر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، ليس نبوءة وإنما فرضية مبنية على أسس علمية واضحة.

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وقال عبد العال: "سبق أن قلت إن للفريق شخصيته المتميزة وهو ما اتضح خلال المباراة مع نيجريا، فريق يقاتل حتى اللحظة الأخيرة دون كلل أو ملل وينجح في اللحظة الأخيرة في إحراز هدف".

وأضاف عبد العال قائلا: "أستطيع أن أرجع فوز الجزائر المستحق إلى ثلاثة عوامل... لاعبون طموحون ومدرب طموح، إلتزام تكتيكي، وفنيات عالية"، وأوضح أنه "لو أضفنا إلى ذلك عنصر التناغم والتفاهم بين اللاعبين أو بالمعنى الدارج (لعّيبه بتحب بعض) لأدركنا أن وصول الجزائر كان مستحقا".

وحول توقعاته بشأن هوية الفائز باللقب قال: "أنا شخصيا أتوقع فوز الجزائر بالبطولة وهازعل جدا لو فازت السنغال، لأن تونس تعرضت لظلم فادح من الحكم وكان لها ضربة جزاء مستحقة".

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وتابع لاعب المنتخب المصري سابقا: "أتساءل هل تقنية الفار تكيل هي الأخرى بمكيالين. فهي لم تستخدم لصالح تونس واستخدمت لغير صالح الجزائر ومع ذلك فازت، وهنا تتجلى حقيقة الفريق صاحب الإرادة والشخصية. تونس تأثرت بخروج الفرجاني ساسي بينما لم تتأثر الجزائر".

واختتم حديثه بعبارة: "الكأس جزائرية ما لم تحدث مفاجآت".

المصدر: RT