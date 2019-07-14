تصرف من مدرب تونس بعد خروج "نسور قرطاج" يثير انتقادات التونسيين

أثار المدير الفني لمنتخب تونس، الفرنسي آلان جيريس، حفيظة مشجعي "نسور قرطاج" بعد مباراته أمام نظيره السنغال (0-1)، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

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وأقدم جيريس، نجم منتخب فرنسا سابقا، على الركض خلف مهاجم المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، للحصول على قميصه، مباشرة بعد نهاية المباراة، وفقا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي.

وأعاد مدرب المنتخب التونسي إلى الأذهان لقطته المثيرة للجدل أيضا، عندما سعى للظفر بقميص اللاعب المالي أداما تراوري، في دور المجموعات.

المصدر: "mosaiquefm.net"