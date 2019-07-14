 
مباشر

تصرف من مدرب تونس بعد خروج "نسور قرطاج" يثير انتقادات التونسيين

الرياضة

تصرف من مدرب تونس بعد خروج
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4fx

أثار المدير الفني لمنتخب تونس، الفرنسي آلان جيريس، حفيظة مشجعي "نسور قرطاج" بعد مباراته أمام نظيره السنغال (0-1)، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

إقرأ المزيد
شاهد..
شاهد.. "النيران الصديقة" تلتهم "نسور قرطاج"

وأقدم جيريس، نجم منتخب فرنسا سابقا، على الركض خلف مهاجم المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، للحصول على قميصه، مباشرة بعد نهاية المباراة، وفقا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي.

وأعاد مدرب المنتخب التونسي إلى الأذهان لقطته المثيرة للجدل أيضا، عندما سعى للظفر بقميص اللاعب المالي أداما تراوري، في دور المجموعات.

المصدر: "mosaiquefm.net"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة