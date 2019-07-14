زينيت بطرسبورغ يبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الروسي (فيديو)

استهل زينيت بطرسبورغ حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على الوافد الجديد ضيفه تامبوف (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في سان بطرسبورغ.

وأحرز هدفي زينيت بطرسبورغ كل من اللاعبين، ألكسندر يوروخين، وأرتيوم دزيوبا، في الدقيقتين (46، و48) على الترتيب.

بينما سجل هدف تامبوف لاعبه النيجيري بينيتو، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

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المصدر: RT