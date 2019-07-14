 
مباشر

زينيت بطرسبورغ يبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

زينيت بطرسبورغ يبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الروسي (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4fu

استهل زينيت بطرسبورغ حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على الوافد الجديد ضيفه تامبوف (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في سان بطرسبورغ.

وأحرز هدفي زينيت بطرسبورغ كل من اللاعبين، ألكسندر يوروخين، وأرتيوم دزيوبا، في الدقيقتين (46، و48) على الترتيب.

بينما سجل هدف تامبوف لاعبه النيجيري بينيتو، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد
الدوري الروسي.. بداية غير موفقة لتسيسكا موسكو (فيديو)
الدوري الروسي.. بداية غير موفقة لتسيسكا موسكو (فيديو)

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة