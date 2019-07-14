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الدوري الروسي.. بداية غير موفقة لتسيسكا موسكو (فيديو)

الرياضة

الدوري الروسي.. بداية غير موفقة لتسيسكا موسكو (فيديو)
Sputnik
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استهل تسيسكا موسكو مشواره في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بهزيمة خارج أرضه أمام مضيفه كريليا سوفيتوف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في مدينة سمارا.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم لمهاجمهم ألكسندر سوبوليف، الذي أحرز هدفي فريقه، في الدقيقتين (51، و58 من ضربة جزاء).

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وحصد كريليا سوفيتوف نقاط المباراة الثلاث، ويتقاسم صدارة الدوري مع كل من، أورال (يكاترينبورغ)، سبارتاك موسكو، وروستوف، النوادي التي تغلبت بدورها على كل من، أوفا، سوتشي، وأورينبورغ، على الترتيب.

المصدر: RT 

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