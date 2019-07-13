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روستوف يستهل مشواره في الدوري الروسي بنجاح (فيديو)

الرياضة

روستوف يستهل مشواره في الدوري الروسي بنجاح (فيديو)
Sputnik
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بدأ فريق روستوف مشواره في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه أورينبورغ (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في مدينة روستوف.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين، الأوزبكي إلدور شومورودوف، وأليكسي إيونوف، في الدقيقتين (11، و42) على الترتيب.

بينما سجل هدف أورينبورغ المهاجم الصربي، دجورجي ديسبوتوفيتش، في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

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وحصل روستوف بذلك على باكورة نقاطه، وتصدر قائمة الدوري برصيد ثلاث نقاط، مع كل من أورال (يكاترينبورغ)، وسبارتاك موسكو، اللذين تغلبا بدورهما على ضيفهما، أوفا وسوتشي، على الترتيب.

المصدر: RT

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