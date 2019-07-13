سبارتاك موسكو يخرج من عنق الزجاجة أمام سوتشي بهدف قاتل (فيديو)

استهل سبارتاك موسكو مشواره في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوز بشق الأنفس على الوافد الجديد ضيفه سوتشي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في العاصمة موسكو.

ويدين سبارتاك بالفضل في انتصاره لمدافعه الفرنسي صاموئيل جيغو، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا عن الضائع.

💥 Самуэль Жиго во второй раз приносит победу «Спартаку» на старте сезона. Год назад защитник отправил победный мяч в ворота «Оренбурга».#МАТЧПРЕМЬЕР#СпартакСочиhttps://t.co/pGLXW1nHVu — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 июля 2019 г.

وحصد سبارتاك موسكو نقاط المباراة الثلاث، ويتقاسم صدارة الدوري مع فريق أورال، الذي تغلب بدوره على ضيفه أوفا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم أيضا، في مدينة يكاترينبورغ.

المصدر: RT