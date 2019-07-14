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دجوكوفيتش يهزم فيدرر في مباراة ماراثونية ويتوج بلقب "ويمبلدون"

الرياضة

دجوكوفيتش يهزم فيدرر في مباراة ماراثونية ويتوج بلقب
AFP
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توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة "ويمبلدون" الإنجليزية للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه اليوم على السويسري روجر فيدرر في نهائي ماراثوني ومثير.

واتسمت المباراة بالندية والقوة بين اللاعبين اللذين قدما أداء رائعا، قبل أن يحسمها دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، بنتيجة 7-6 و1-6 و7-6 و4-6، و13-12، بعد قرابة خمس ساعات من اللعب.

وهذا اللقب هو الخامس لدجوكوفيتش في بطولة "ويمبلدون"، والـ 16 له في البطولات الأربع الكبرى.

في المقابل، فشل فيدرر في الفوز بلقبه التاسع في البطولة الإنجليزية، وتعزيز رقمه كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الكبرى (20 لقبا).

المصدر: ATP

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