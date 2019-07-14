دجوكوفيتش يهزم فيدرر في مباراة ماراثونية ويتوج بلقب "ويمبلدون"
توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة "ويمبلدون" الإنجليزية للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه اليوم على السويسري روجر فيدرر في نهائي ماراثوني ومثير.
واتسمت المباراة بالندية والقوة بين اللاعبين اللذين قدما أداء رائعا، قبل أن يحسمها دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، بنتيجة 7-6 و1-6 و7-6 و4-6، و13-12، بعد قرابة خمس ساعات من اللعب.
DJOKOVIC WINS AN EPIC WIMBLEDON FINAL 🏆— ATP Tour (@ATP_Tour) 14 июля 2019 г.
It’s 5⃣ @Wimbledon titles for @DjokerNole 🙌 pic.twitter.com/ZnKMAR6byd
وهذا اللقب هو الخامس لدجوكوفيتش في بطولة "ويمبلدون"، والـ 16 له في البطولات الأربع الكبرى.
Nearly 5️⃣ hours later, @DjokerNole defends his crown!— ATP Tour (@ATP_Tour) 14 июля 2019 г.
🎥: @DjokerNole | #Wimbledonpic.twitter.com/x1Ty8Hs87s
في المقابل، فشل فيدرر في الفوز بلقبه التاسع في البطولة الإنجليزية، وتعزيز رقمه كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الكبرى (20 لقبا).
المصدر: ATP