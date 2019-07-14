تونس تتلقى ضربة موجعة قبل المواجهة المصيرية أمام السنغال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة والتونسية خاصة، اليوم الأحد، صوب استاد الدفاع الجوي بمحافظة القاهرة، الذي سيكون مسرحا للقاء المفصلي بين تونس والسنغال، في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وتفيد التقارير بتعرض المدافع التونسي، وجدي كشريدة، لوعكة صحية مفاجئة في الأمعاء، بينما يشكو غيلان الشعلالي، من آلام في الركبة.

وفي ظل هذه المعطيات فإنه من المتوقع أن يعتمد المدرب آلان جيريس، المدير الفني لـ "نسور قرطاج"، على محمد دراجر بدلا من وجدي كشريدة، وأيمن بن محمد بدلا من غيلان الشعلالي، في حال عدم تمكن اللاعبين أو أحدهما من المشاركة في هذه المباراة المصيرية.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لتونس:

لحراسة المرمى: معز حسن

لخط الدفاع: وجدي كشريدة (أو محمد دراجر)، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، ديلان برون، إلياس السخيري، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي (أو أيمن بن محمد)، وهبي الخزري

لخط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

وستقام المباراة في تمام الساعة (18:00) بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الدور قبل النهائي للنسخة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: وكالات