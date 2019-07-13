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مقاتل يقبض على سارق سيارته بحركة "الخنق"

الرياضة

مقاتل يقبض على سارق سيارته بحركة
chad freeman/youtube
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ساعدت المهارات المكتسبة من رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، المقاتل الكندي، تشيد فريمين، في القبض على الرجل الذي حاول سرقة سيارته.

واكتشف فريمان، في صباح 8 يوليو، أن سيارته قد سرقت، وبعد مرور بعض الوقت، وجد المقاتل سيارته واقفة، وكان الخاطف المشتبه به جالسا على العشب بجوارها، فلم يتردد الكندي في دخول شجار معه وتمكن من إسقاط الرجل وتثبيته بحركة "الخنق".

ونقل موقع "Bloody Elbow" عن المقاتل الكندي قوله: "قررت عدم المخاطرة، لذلك بدأت في خنقه. وقال المقاتل في مثل هذه الحالة، إذا تحركت فستزداد الأمور سوءا".

وعثر بحوزة المشتبه به، الذي قبض عليه المقاتل، على مواد مخدرة وسلاح أبيض.

يذكر أن تشيد فريمين شاركت في 8 نزالات للفنون القتالية المختلطة، خلال مسيرته الاحترافية، ضمن منظمتي (KOTC وBellator)، وحقق انتصارين مقابل ست هزائم.

المصدر: وكالات

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