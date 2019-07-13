يبدو أن مسلسل انتقال الدولي الهولندي، ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، قد وصل لآخر حلقاته.

وكشف موقع "Sky Sport Italia"، أن دي ليخت لن يسافر مع بعثة أياكس إلى النمسا، للاستعداد للموسم الجديد، لأنه بات على أعتاب الانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح الموقع، أن صاحب الـ19 عاما، يتفاوض حاليا حول تفاصيل عقده مع نادي يوفنتوس، تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن إدارة يوفنتوس اتفقت بالفعل مع نظيرتها في أياكس، على ضم دي ليخت، وتبقى بعض التفاصيل البسيطة لإنهاء الصفقة.

وخطف دي ليخت، الأضواء في الموسم المنصرم، بمساهمته في تأهل أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتتويجه بالثنائية المحلية (الكأس والدوري)، إضافة إلى تألقه مع منتخب هولندا، الذي وصل إلى المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: matchtv.ru