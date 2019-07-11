تونس تنهي مغامرات مدغشقر في مصر

وضع المنتخب التونسي حدا لغامرات منتخب مدغشقر، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح التونسي فرجاني ساسي التسجيل لـ "نسور قرطاج"، في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني لتونس بعد مرور ساعة كاملة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

واختتم التونسي نعيم سليتي ثلاثية بلاده، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وضرب منتخب تونس موعدا، في الدور قبل النهائي، مع منتخب السنغال، الذي فاز بدوره على نظيره البنيني بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.

المصدر: RT