تونس في مواجهة مدغشقر .. التشكيلة الأساسية
Globallookpress
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كشف الفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، التشكيلة الأساسية لـ "نسور قرطاج"، لخوض المباراة المرتقبة له أمام مدغشقر، اليوم الخميس، ضمن دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.
وستقام المباراة، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، بمحافظة القاهرة.
وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد، في الدور قبل النهائي، مع منتخب السنغال، الذي فاز بدوره على نظيره البنيني بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على إستاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.
LINE UP | The starting XI for the upcoming match #MADTUN#TotalAFCON2019pic.twitter.com/hMSukubbZd— CAF (@CAF_Online) 11. července 2019
المصدر: "facebook/FTF.OFFICIELLE"
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