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الجماهير الجزائرية تغزو مصر (صور)

الرياضة

الجماهير الجزائرية تغزو مصر (صور)
AFP
الجماهير الجزائرية تغزو مصر (صور)
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استقبل مطار القاهرة صباح اليوم 4 طائرات كان على متنها مشجعون جزائريون قدموا إلى مصر، من أجل مؤازرة منتخب بلدهم في مباراته أمام كوت ديفوار المقررة اليوم، في ربع نهائي كأس إفريقيا.

واستقبلت سلطات المطار المشجعين الجزائريين بصالة الوصول رقم 3 في مبني الركاب رقم 1 المعروف في المطار القديم، وتكلف فريق من المطار بإنهاء إجراءات وصول المشجعين، والإشراف على خروجهم قبل أن يتوجهوا إلى أماكن إقامتهم في القاهرة لحين موعد المباراة.

الجماهير الجزائرية تغزو مصر (صور)
الجماهير الجزائرية تغزو مصر (صور)

ووجه المشجعون الجزائريون الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال، وتسهيل إجراءات دخولهم ، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن إقامتهم.

المصدر: RT

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