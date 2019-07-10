أرسنال يعلن التعاقد مع نجمه البرازيلي السابق

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء تعيين لاعب وسطه السابق إيدو مديرا فنيا.

ويعود إيدو اللاعب السابق في فريق الأحلام في أرسنال في موسم 2003-2004، إلى شمال لندن بعدما تخلى عن منصب المنسق العام لمنتخب البرازيل، وسيتعاون مع الجهاز التدريبي وأكاديمية أرسنال ومسؤولي التعاقدات لتعزيز تشكيلة الفريق الأول.

Welcome home, Edu 👋 — Arsenal FC (@Arsenal) July 9, 2019

إقرأ المزيد

وقضى ايدو لاعب منتخب البرازيل السابق خمسة مواسم مع أرسنال بين عامي 2001-2005 وفاز بلقبين للدوري الممتاز ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، وكان لاعبا في الفريق الذي خاض موسم 2003-2004 دون أي هزيمة.

وبعد اعتزاله في 2012 أصبح إيدو مديرا للكرة في نادي كورنثيانز البرازيلي قبل الانضمام إلى منتخب "السامبا" ومساعدته على الفوز بلقب كأس "كوبا أمريكا" لأول مرة في 12 عاما.

المصدر: "رويترز"