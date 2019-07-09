رد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم السابق، مجدي عبدالغني، على الاتهامات التي طالته عقب خروج منتخب "الفراعنة" مبكرا من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال عبدالغني، في تصريحات لقناة "TEN" مساء اليوم الثلاثاء: "غير صحيح ما تردد حول منعي من السفر خارج مصر، أو الاتجار بتذاكر أمم إفريقيا بالسوق السوداء، أو حصولي على عمولة من التعاقد مع خافيير أجيري".

إقرأ المزيد

وأضاف عبدالغني: "لست ممنوعا من السفر، لا يجوز تشويه سمعة الناس بهذه الطريقة، تلك الأمور في منتهى الغرابة وعارية تماما من الصحة، أتعرض لأكاذيب وظلم عبر وسائل الإعلام، وبعض الأخبار وصلت لمرحلة قلة الأدب".

وأوضح: "لم أكن أعرف أجيري ولست أنا من تعاقد معه، حضرت لحظة التوقيع معه فقط ولم أكن على علم بموعد وصوله إلى مصر من الأساس، من تعاقد معه هو هاني أبو ريدة وهو المسؤول عن تعيينه لأنه المشرف على المنتخب".

وأكمل: "لم أر أجيري في حياتي ولم أكن أعرفه من قبل، لا أعرف سوى هاني رمزي (مدرب المنتخب)، حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الأكاذيب، لا يوجد أي شيء ضدي حتى أشعر بالقلق أو الخوف من التحقيق معي".

المصدر: وكالات