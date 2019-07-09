ديبالا يحسم قرار رحيله عن يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، حسم قراره بشأن الرحيل عن "اليوفي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن ديبالا أكد لإدارة يوفنتوس أنه يرفض فكرة الرحيل عن الفريق هذا الصيف من أجل الانضمام لإنتر ميلان.

ويتطلع ديبالا (26 عاما)، الذي فقد مكانه في التشكلية الأساسية ليوفنتوس خلال الموسم المنصرم في عهد المدرب السابق ماكسيميليانو أليغري، لاستعادة مستواه، ليكون

له دور بارز خلال المشروع الجديد لفريق "السيدة العجوز" تحت قيادة المدرب الجديد، الإيطالي ماوريسيو ساري.

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وأبرم يوفنتوس العديد من الصفقات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها ضمه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي دوغلاس كوستا، والويلزي أرون رامسي، والفرنسي أدريان رابيو، والهدف من إبرام هذه لتعاقدات هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خائن النادي منذ موسم 1995/1996.

المصدر: وكالات