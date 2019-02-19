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ديبالا يقارن بين رونالدو وميسي

الرياضة

ديبالا يقارن بين رونالدو وميسي
AFP Marco BERTORELLO
للمرة الأولى.. ديبالا يقارن بين رونالدو وميسي
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تحدث النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن زميله في فريق يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزمليه في منتخب "التانغو"، ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة.

وقال ديبالا: "حظيت بفرصة اللعب مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني، والآن ألعب مع كريستيانو.. قليلون من يحظون بمثل هذه الفرص..هذا إيجابي جدا لأنه يمكنك التعلم من الأفضل".

وتابع ديبالا: "رونالدو رجل عادي وهادئ مثلنا جميعا، على الرغم من كل الإنجازات، فهو مهذب ولطيف للغاية في غرفة الملابس، وهذا يساعدك على الشعور بالراحة في وجود مثل هذا اللاعب".

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وأردف ديبالا: "أقارنه (رونالدو) بميسي، لأن الجميع يفعل ذلك. في رأيي، إنهما أبرز لاعبين، وكما سبق وأن قلت، مع هذين اللاعبين، تتعلم الكثير سواء داخل الملعب أو خارجه".

المصدر: sports.ru

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