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كابيلو: هناك عبقري واحد في عالم كرة القدم!

الرياضة

كابيلو: هناك عبقري واحد في عالم كرة القدم!
AFP KIRILL KUDRYAVTSEV
كابيلو: هناك عبقري واحد في عالم كرة القدم
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أبدى المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو إعجابه بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الذي وصفه بـ "العبقري".

وقال كابيلو في تصريحات نقلها موقع "SPORTSJOINT": "ميسي ليس لاعب كرة قدم، إنه عبقري، وهو العبقري الوحيد في عالم كرة القدم".

وتابع المدرب الأسبق لريال مدريد: "صحيح، لم يفز بالعديد من الألقاب مع المنتخب الأرجنتيني، لكن لا يمكنه القيام بذلك بمفرده (الفوز بالألقاب)".

ويعتبر ميسي من أفصل اللاعبين الذين لامست أقدامهم الكرة، وربما يصبح الأفضل على الإطلاق، إذا قاد مستقبلا منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم، أو على الأقل كأس "كوبا أمريكا".

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فالبرغوث صاحب 31 عاما، ورغم نجاحاته الفردية، إذ توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وهو رقم قياسي، كما فاز مع فريقه برشلونة بجميع الألقاب المتاحة والممكنة، (فميسي) لم يحقق إنجازات تذكر على المستوى الدولي، باستثناء حصوله على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في بكين عام 2008.

المصدر: eurosport.ru

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