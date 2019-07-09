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شاهد.. صحيفة جنوب إفريقية "تسخر" من محمد صلاح بصورة

الرياضة

شاهد.. صحيفة جنوب إفريقية
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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نقل الحساب الرسمي لقناة "نايل سبورت" المصرية على "فيسبوك"، صورة ساخرة نشرتها إحدى الصحف الجنوب إفريقية، يظهر فيها نجم "الفراعنة" محمد صلاح.

وأظهرت الصورة صلاح المحترف في صفوف ليفربول، على هيئة طفل بعد تعديلها ببرنامج "الفوتوشوب" وهو يقف أمام مدافع منتخب جنوب إفريقيا مالومي هالانتي.

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وكتبت الصحيفة: "اللاعب مالومي مع أحد المشجعين"، في إشارة إلى أدائه وصده خطورة النجم المصري في المباراة التي تواجها بها.

وأثارت الصورة ردود فعل عديدة، فحاول البعض الدفاع عن نجمهم المحبوب، فيما رأى بعض المعلقين أن صلاح لم يكن في المستوى المطلوب في البطولة الإفريقية.

يذكر أن منتخب مصر خرج من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة في مباراة بدور الـ16، أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف السبت الماضي.

المصدر: "فيسبوك" 

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