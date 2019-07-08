كشف حقيقة مغادرة صلاح معسكر "الفراعنة" لمقابلة راموس

نفى رجل الأعمال المصري كامل أبو علي، مالك المنتجع الذي قضى فيه سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد، إجازته الصيفية، كل ما تردد بشأن زيارة محمد صلاح لمنتجعه لمقابلة راموس.

وقال أبو علي لوسائل إعلام مصرية، إن راموس كان بصحبته على مدار 24 ساعة، معتبرا أن لقاءه مع صلاح مجرد شائعة غريبة، ولا أساس لها من الصحة.

وأكد رجل الأعمال المصري، أن رد فعل راموس على زيارته إلى الغردقة كان إيجابيا للغاية، وسعد كثيرا بتواجده في مصر.

من جهته، نفى أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، خروج صلاح من معسكر "الفراعنة" للقاء راموس، خلال تواجد هذا الأخير في الغردقة، وأوضح شوبير، في تصريحات تلفزيونية أنه سأل عدة لاعبين في المنتخب المصري، ونفوا له تلك الأنباء.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد ذكرت أن صلاح غادر معسكر منتخب "الفراعنة"، وتوجه إلى الغردقة لمقابلة راموس، الذي كان يقضي إجازته الصيفية هناك برفقة أفراد من أسرته.

يذكر أن المنتخب المصري، ودع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضه بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي، بخسارته أمام جنوب إفريقيا 0-1، في مباراة لم يقدم فيها لاعبو منتخب "الفراعنة" ما كان منتظرا منهم خاصة صلاح.

المصدر: وكالات