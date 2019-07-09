تغريم سيرينا 10 آلاف دولار بسبب مضربها

ذكرت وسائل إعلام أن نادي عموم إنجلترا فرض غرامة 10 آلاف دولار على سيرينا وليامز بعدما تسببت بمضربها في إلحاق الضرر بأحد ملاعب بطولة ويمبلدون للتنس قبل انطلاق المسابقة.

ولم تعلق الأمريكية على العقوبة، حيث ستلعب مع مواطنتها الأمريكية أليسون ريسك في دور الثمانية الثلاثاء، وتتطلع إلى حصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.

Serena Williams fined $10k for damaging Wimbledon courthttps://t.co/ylVMd5I1Cf — @officialall4tainment.Com (@officialall4ta1) July 9, 2019

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كما عوقب الإيطالي فابيو فونيني بغرامة 3 آلاف دولار بسبب تصرف غير رياضي، خلال مشادة في مباراة انتهت بالخسارة في الدور الثالث أمام الأمريكي تينيس ساندغرين.

وقال اللاعب الإيطالي، إنه يتمنى انفجار "قنبلة" في نادي عموم إنجلترا.

وتعرض نيك كيريوس لغرامة 8 آلاف دولار في المجموع بسبب وقائع في مباراتيه بالدور الأول والثاني، وخسر اللاعب الأسترالي أمام رفائيل نادال في الدور الثاني.

المصدر: رويترز