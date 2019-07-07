شاهد.. زلّة محرجة لسيرينا أثناء مباراتها في ويمبلدون

تعرضت الأمريكية سيرينا ويليامز لزلّة محرجة أثناء مباراتها إلى جانب البريطاني أندي موراي في منافسات الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون للتنس السبت، عطّلت نهوضها وأضحكت الجميع.

وفي ما كانت تهم سيرينا لصد كرة أرسلها الزوجي المكون من الألماني أندريس ميس والتشيلية أليكسا جواراتشي، انزلقت على الأرضية، واستبسلت في محاولة عدم خسارتها للنقطة في المجموعة الأولى، رغم سقوطها أرضا، وسط نوبة ضحك استولت عليها والحضور.

Серена упала у сетки и рассмешила всех попытками подняться 🤭 pic.twitter.com/ol8zVXjGvo — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 7, 2019

وفاز الثنائي موراي وويليامز اللذان يملكان 26 لقبا في بطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام) بواقع 6- 4 و6 -1.

وفي الدور الثاني، سيلعب موراي وسيرينا مع الفرنسي فابريس مارتين والأمريكية راكويل أتاو.

المصدر: twitter\Eurosport_RU