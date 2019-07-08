شاهد.. تونس تتقدم على غانا

تقدم المنتخب التونسي على نظيره الغاني (1-0)، في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، مساء الاثنين، وذلك ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وسجل التونسي طه ياسين الخنيسي هدف التقدم لمنتخب "نسور قرطاج" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ 73، على إستاد الإسماعيلية.

It's a Goooooollll Gooooooolllllllll

GHANA 0 - 1 TUNISIA

This is a Goooooollll......

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FOLLOW ME IF YOU CARE...

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FOLLOW ME.. #GHATUNpic.twitter.com/DLcWALLbVx — Talkoon TV (@Talkoontv) 8 июля 2019 г.

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المصدر: RT