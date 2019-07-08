مباراة تونس وغانا.. التشكيلة الأساسية

كشف مدربا منتخبي تونس وغانا، تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين، لخوض المباراة المرتقبة بينهما، اليوم الاثنين، ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وستقام المباراة على إستاد الإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة (21:00) بتوقيت القاهرة.

واختار المدير الفني لمنتخب "نسور قرطاج"، الفرنسي آلان جيريس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "النجوم السوداء":

لحراسة المرمى: معز حسن؛

خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلون براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي؛

خط الوسط: إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، فرجان ساسي، يوسف المساكني؛

خط الهجوم: ياسين الخنيسي.

بينما سيبدأ الغاني جيمس كويسي أبياه بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "نسور قرطاج":

المصدر: "twitter/CAF_Online"