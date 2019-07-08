"مكشوف عنه الحجاب".. لاعب مصري سابق تنبأ بخسارة مريرة لمنتخب "الفراعنة"

أثار تنبؤ لاعب منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي رضا عبد العال، جدلا واسعا بعدما تنبأ بخسارة المنتخب المصري في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ومشاركات سابقة لعبد العال في برنامج رياضي بإحدى الفضائيات المصرية مع الإعلامي إبراهيم فايق، أكد فيها أن المنتخب المصري لن يفوز بالبطولة ولن يتجاوز دور الـ16.

كما ظهر عبد العال في لقاء آخر مع عضو اتحاد الكرة المصري مجدي عبد الغني الذي قدم استقالته لاحقا على خلفية الهزيمة، حيث كان توقع الأخير فوز المنتخب المصري بالبطولة، في حين شدد عبد العال على عدم إمكانية ذلك، وأن منتخب مصر لن يفوز بالبطولة.

ولم يتوقف توقع المحلل الرياضي المصري على أمم إفريقيا فقط، بل تنبأ قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، بأن مصر ستكون "حصالة المجموعة"، أي أنها لن تخرج بأية نقاط، وهذا ما حدث بالفعل بخسارتها من جميع فرق مجموعتها التي كانت تضم (روسيا – أوروغواي – السعودية – مصر).

وخرج منتخب مصر يوم السبت الماضي، من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته أمام منتخب جنوب أفريقيا، بهدف وحيد دون مقابل سجله ثيمبينكوسي لورش قبل خمس دقائق من النهاية.

المصدر: RT