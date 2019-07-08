 
مباشر

شاهد.. راموس ينفذ تحدي غطاء الزجاجة بطريقة "غريبة" ويراهن النجوم

الرياضة

شاهد.. راموس ينفذ تحدي غطاء الزجاجة بطريقة
Reuters SERGIO PEREZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3fb

دخل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد تحدي "فتح غطاء الزجاجة بركل غطائها"، مفضلا طريقة مبتكرة لم تخطر على بال أصدقائه النجوم.

ونشر راموس على حسابه في "إنستغرام" فيديو يظهر فيه وهو ينفذ التحدي بطريقته التي اختار بها فتح غطاء الزجاجة بواسطة لسانه بدلا من قدمه.

وقام راموس بتحدي أصدقائه الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد السابق، ونجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين جيمس هاردن وبطل الملاكمة الإنجليزي أنتوني جوشوا، لتنفيذ التحدي من بعده بذات الطريقة.

إقرأ المزيد
شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش ينفذ تحدي
شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش ينفذ تحدي "غطاء الزجاجة"
إقرأ المزيد
بالفيديو.. بوغبا يقبل تحدي زلاتان ويضاعف جرعة الإثارة
بالفيديو.. بوغبا يقبل تحدي زلاتان ويضاعف جرعة الإثارة

كعادة مشاهير العالم الذين يشاركون في العديد من التحديات والتي تنتشر كالنار في الهشيم بين المشاهير ونجوم السينما والرياضة، تسابق عدد من لاعبي كرة القدم لتنفيذ التحدي أمثال السويدي زلاتان إبراهيموفتش والفرنسي بول بوغبا.

ومن أوائل من قام بهذا التحدي نجم أفلام الإثارة البريطاني، جيسون ستاثام، الذي خاض التحدي بتعبير وجه دراماتيكي، وذلك تلبية لطلب المغني الأمريكي جون ماير الذي سبق وقام بالتحدي.

المصدر: "إنستغرام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا