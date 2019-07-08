شاهد.. راموس ينفذ تحدي غطاء الزجاجة بطريقة "غريبة" ويراهن النجوم

دخل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد تحدي "فتح غطاء الزجاجة بركل غطائها"، مفضلا طريقة مبتكرة لم تخطر على بال أصدقائه النجوم.

ونشر راموس على حسابه في "إنستغرام" فيديو يظهر فيه وهو ينفذ التحدي بطريقته التي اختار بها فتح غطاء الزجاجة بواسطة لسانه بدلا من قدمه.

وقام راموس بتحدي أصدقائه الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد السابق، ونجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين جيمس هاردن وبطل الملاكمة الإنجليزي أنتوني جوشوا، لتنفيذ التحدي من بعده بذات الطريقة.

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كعادة مشاهير العالم الذين يشاركون في العديد من التحديات والتي تنتشر كالنار في الهشيم بين المشاهير ونجوم السينما والرياضة، تسابق عدد من لاعبي كرة القدم لتنفيذ التحدي أمثال السويدي زلاتان إبراهيموفتش والفرنسي بول بوغبا.

ومن أوائل من قام بهذا التحدي نجم أفلام الإثارة البريطاني، جيسون ستاثام، الذي خاض التحدي بتعبير وجه دراماتيكي، وذلك تلبية لطلب المغني الأمريكي جون ماير الذي سبق وقام بالتحدي.

المصدر: "إنستغرام"