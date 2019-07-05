شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش ينفذ تحدي "غطاء الزجاجة"

نفذ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي تحدي غطاء الزجاجة، وطلب من زميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خوض التجربة من بعده.

ونشر إبراهيموفيتش في حسابه على "تويتر" فيديو يوثق نجاحه بـ"فتح غطاء زجاجة بالقدم" حيث استطاع فتح غطاء الزجاجة بضربة واحدة بقدمه.

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وكان قد انتشر على مواقع التواصل مؤخرا تحدي "فتح غطاء زجاجة بالقدم"، شارك فيه العديد من الممثلين والرياضيين العالميين.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سجل 11 هدفا في 14 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

المصدر: twitter\Zlatan Ibrahimović