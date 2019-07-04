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شاهد.. بطل سابق للفنون القتالية المختلطة يقوم بفتح أغطية ثلاث زجاجات بضربة واحدة بقدمه

الرياضة

شاهد.. بطل سابق للفنون القتالية المختلطة يقوم بفتح أغطية ثلاث زجاجات بضربة واحدة بقدمه
AFP Rey Del Rio / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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خاض البرازيلي فابريسيو ويردوم، بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (UFC)، التحدي بـ "فتح غطاء زجاجة بالقدم" واستطاع فتح غطاء ثلاث زجاجات بضربة واحدة بقدمه.

ونشر ويردوم فيديو يوثق فوزه بالتحدي على حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وشارك في هذا التحدي "فتح غطاء زجاجة بالقدم" البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة (UFC) أيضا، الإيرلندي كونور ماكغريغور والممثل البريطاني الشهير جيسون ستاثام.

وحقق ويردوم، بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (UFC) للوزن الثقيل، خلال مسيرته الاحترافية 23 انتصارا مقابل 8 هزائم وتعادل وحيد.

المصدر: لينتا رو

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