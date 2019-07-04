شاهد.. بطل سابق للفنون القتالية المختلطة يقوم بفتح أغطية ثلاث زجاجات بضربة واحدة بقدمه

خاض البرازيلي فابريسيو ويردوم، بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (UFC)، التحدي بـ "فتح غطاء زجاجة بالقدم" واستطاع فتح غطاء ثلاث زجاجات بضربة واحدة بقدمه.

ونشر ويردوم فيديو يوثق فوزه بالتحدي على حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وشارك في هذا التحدي "فتح غطاء زجاجة بالقدم" البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة (UFC) أيضا، الإيرلندي كونور ماكغريغور والممثل البريطاني الشهير جيسون ستاثام.

Excellent job Jason Statham, I tip my cap to you.

I’ll take it from here.

I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskeypic.twitter.com/9IrFUXyehx — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 1, 2019

"#bottlecapchallenge#challengeaccepted This thing landed on my head from @johnmayer but will quickly go to a couple of fellas we’ve seen do push ups badly. All yours Guy Ritchie and @jmoontasri" | https://t.co/J1X9XWKxHlpic.twitter.com/RT16VahcMv — Jason Statham (@realjstatham) July 1, 2019

وحقق ويردوم، بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (UFC) للوزن الثقيل، خلال مسيرته الاحترافية 23 انتصارا مقابل 8 هزائم وتعادل وحيد.

المصدر: لينتا رو