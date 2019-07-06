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بالفيديو.. بوغبا يقبل تحدي زلاتان ويضاعف جرعة الإثارة

الرياضة

بالفيديو.. بوغبا يقبل تحدي زلاتان ويضاعف جرعة الإثارة
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قبل بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي تحدي زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي له في نزع "غطاء الزجاجة" أمس الجمعة.

ولم يكتف بوغبا في خوض التجربة بالطريقة التقليدية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح غطاء الزجاجة بضربة واحدة بقدمه، بل ضاعف التحدي بوضع زجاجتين وفتح أغطيتهما بضربة واحدة.

وأعاد بوغبا التحدي إلى زميله السابق إبراهيموفيتش، بقوله: " شكرا لك على الدعوة للتحدي، لكنني وضعت لمسة "بوغبا السحرية"، وإن لم تمانع فالتحدي الآن بزجاجتين".

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وكان قد انتشر على مواقع التواصل في أوائل شهر يوليو، تحدي "فتح غطاء زجاجة بالقدم"، شارك فيه العديد من الممثلين والرياضيين العالميين، لكن الكثير من المشاركين بدؤوا بتغيير قواعد التحدي وشرعوا في إضافة المزيد من الإثارة عليه.

المصدر:instagram\paulpogba

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