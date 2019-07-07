شاهد.. الأمن يتدخل للتفريق بين حبيب ودياز

شهدت دورة UFC 239 للفنون القتالية المختلطة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ملاسنة ومناوشات بين المقاتلين، الروسي حبيب نورمحمدوف والأمريكي نات دياز.

Khabib and Nate Diaz get split up by security after almost going at it in the crowd during #UFC239. 😳😳😳 (via mattwreford95/Instagram) pic.twitter.com/Pvu52FW1T1 — House of Highlights (@HoHighlights) July 7, 2019

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وأثناء جلوس نورمحمدوف على المقاعد المخصصة للمتفرجين في دورة UFC 239 التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مر دياز من خلفه ووجه له بعض الكلمات، لتبدأ ملاسنة بين المقاتلين وينضم إليهما فريقيهما قبل أن يتدخل رجال الأمن في اللحظة المناسبة وينتزعوا فتيل الأزمة بسحب دياز من المنطقة التي يجلس فيها البطل الروسي.

وسيخوض نورمحمدوف بطل العالم للفنون القتالية المختلطة وفقا لمنظمة "UFC" نزال الدفاع عن لقبه في مدينة أبو ظبي الإماراتية في الـ7 من سبتمبر المقبل أمام الأمريكي داستن بوارييه ضمن دورة UFC 242.

المصدر: rsport.ria.ru