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رسميا.. البطل الروسي حبيب يخوض نزاله المقبل في أبو ظبي

الرياضة

رسميا.. البطل الروسي حبيب يخوض نزاله المقبل في أبو ظبي
twitter\UFC
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تقرر رسميا أن يخوض بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف نزالا للدفاع عن لقبه أمام الأمريكي داستن بوارييه، في 7 سبتمبر المقبل، بأبو ظبي، في دورة UFC 242.

وسيخوض حبيب هذه المواجهة بعد انقضاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه حتى يوليو 2019، بسبب شجار عقب نزاله ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور.

وهذه هي الدورة الأولى التي ستقام في أبو ظبي، بعد أن وقعت منظمة UFC مؤخرا على عقد لإقامة دورات للفنون القتالية المختلطة تحت رعايتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

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يذكر أن المقاتل الأمريكي بوارييه حصل على حزام بطل العالم المؤقت في الوزن الخفيف، عقب فوزه على مواطنه ماكس هالواي بالنقاط، في النزال الذي جمعهما، يوم 13 أبريل الجاري، خلال دورة UFC 236.

المصدر:"UFC"

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