رسميا.. ميلان يتعاقد مع لاعب ريال مدريد

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، اليوم السبت، أن ميلان الإيطالي تعاقد بشكل نهائي مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب الفريق الملكي.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان وثق عقد اللاعب الفرنسي في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الجمعة.

BREAKING: Theo Hernandez has officially joined #ACMilan in a permanent deal, as his contract was registered with the Lega #SerieA#RealMadridpic.twitter.com/pkiRJMVPon — footballitalia (@footballitalia) July 6, 2019

وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال هيرنانديز إلى ميلان بلغت 20 مليون يورو، ولا يوجد في عقد اللاعب أي بند يسمح لريال مدريد بإعادة الشراء مستقبلا.

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ووصل هيرنانديز إلى مدينة ميلان في بداية هذا الأسبوع، واجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وخرج هيرنانديز من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، خاصة بعد تجديد الثقة في البرازيلي مارسيلو، والتعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي.

المصدر: وكالات