رسميا.. إنتر ميلان يعلن تعاقده مع نجم أتلتيكو مدريد
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الأوروغوياني دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة انتقال مجانية.
وكشف الإنتر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن غودين انضم للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة، ليستمر حتى 30 يونيو عام 2022.
🚨 | ANNOUNCEMENT— Inter (@Inter_en) July 1, 2019
There's a new sheriff in town 🤠
⚫🔵 @diegogodin is an Inter player!#WelcomeDiego 🇺🇾 #NotForEveryone#FCIMpic.twitter.com/7XMbNYH1vH
وانتهى عقد غودين مع "الروخي بلانكوس"، في 30 يونيو 2019، ليصبح لاعبا حرا، قبل أن يوقع على عقود انتقاله رسميا إلى "النيراتزوري"، ليدعم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.
👦🇺🇾— Inter (@Inter_en) July 1, 2019
Stay tuned 👍 ⚫️🔵 pic.twitter.com/1NtVm5LuKw
وغادر غودين صفوف أتلتيكو مدريد، بعد أن قاد الفريق مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما فاز بلقب الدوري الإسباني مع "الروخي بلانكوس" عام 2014، وشارك في 389 مباراة في مختلف المسابقات.
المصدر: وكالات