ميسي يصر على وداع "كوبا أمريكا 2019" بابتسامة

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، وذلك عندما سيتواجه منتخب بلاده الأرجنتين ضد تشيلي مساء اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "ميسي يريد أن يودع "كوبا أمريكا" بابتسامة، لذلك سيكون حاضرا في التشكيلة الأساسية مساء اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

#SelecciónMayor El equipo albiceleste 🇦🇷 realizó su último entrenamiento en #Brasil de cara al partido ante @LaRoja. pic.twitter.com/gib5SnfZUz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 5, 2019

وأضافت الصحيفة أن ميسي كان بإمكانه طلب الحصول على الراحة وعدم خوض المباراة ضد تشيلي، لكنه لا يقلل من قيمة اللقاء ويرى أن المركز الثالث سيكون أفضل شيء ممكن بعدما فقد الفرصة في التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

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ولقي منتخب الأرجنتين هزيمة مريرة على يد غريمه التقليدي البرازيل في السوبر كلاسيكو في الدور نصف النهائي للبطولة القارية بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات