 
مباشر

ميسي يصر على وداع "كوبا أمريكا 2019" بابتسامة

الرياضة

ميسي يصر على وداع
Reuters ALBERT GEA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m35r

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، وذلك عندما سيتواجه منتخب بلاده الأرجنتين ضد تشيلي مساء اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "ميسي يريد أن يودع "كوبا أمريكا" بابتسامة، لذلك سيكون حاضرا في التشكيلة الأساسية مساء اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وأضافت الصحيفة أن ميسي كان بإمكانه طلب الحصول على الراحة وعدم خوض المباراة ضد تشيلي، لكنه لا يقلل من قيمة اللقاء ويرى أن المركز الثالث سيكون أفضل شيء ممكن بعدما فقد الفرصة في التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب. 

إقرأ المزيد
ميسي ينفجر منتقدا التحكيم.. فهل حرم الحكم منتخب الأرجنتين من ركلتي جزاء؟ (فيديو)
ميسي ينفجر منتقدا التحكيم.. فهل حرم الحكم منتخب الأرجنتين من ركلتي جزاء؟ (فيديو)

ولقي منتخب الأرجنتين هزيمة مريرة على يد غريمه التقليدي البرازيل في السوبر كلاسيكو في الدور نصف النهائي للبطولة القارية بهدفين نظيفين. 

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا