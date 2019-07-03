انتقد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، التحكيم، خلال المباراة التي خسرها "التانغو" أمام غريمه التقليدي، المنتخب البرازيلي، 2-0 ضمن الدور نصف نهائي من بطولة "كوبا أمريكا 2019".

وخرج ميسي بعد الخسارة، ليتحدث في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "لقد قدمنا مباراة كبيرة اليوم، وصنعنا الكثير من الفرص، لم يكونوا متفوقين علينا".

#SelecciónMayor Lionel Messi🎙️: "Pienso que hubo dos penales que no fueron cobrados". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 3, 2019

وأضاف: "لقد كان هناك أكثر من لقطة تحمل الكثير من الشكوك، ولم يتم العودة إلى الـ"VAR"، أتمنى أن تتم معاقبة هذا الحكم لما قام به في المباراة، ولكني أعتقد بأن هذا لن يحدث لأن البرازيل تدير كل شيء في اتحاد كرة القدم أمريكا الجنوبية".

وأكمل: "لقد حاولنا وقدمنا أفضل ما لدينا، لقد تصدت العارضة والقائم لكرتين لنا، فيما سجلوا الفرص التي أتيحت لهم، أعتقد بأننا أيضا نستحق الحصول على ركلتي جزاء".

#SelecciónMayor Lionel Messi🎙️: "Hubo jugadas claras que nunca fueron a ver al VAR". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 3 июля 2019 г.

واختتم قائلا: "أعتقد أن اللاعبين أثبتوا أنهم يحبون بلادهم، وأنهم قادرون على منح الأرجنتين الكثير والكثير في المستقبل، لدينا قاعدة جيدة من اللاعبين تستطيع التطور وتقديم الأفضل في البطولات القادمة، لقد شعرت بالسعادة كوني جزءا من تلك المجموعة، أنا فخور بهم".

ويعود انتقاد ميسي وزملائه في المنتخب الأرجنتيني لحكم اللقاء إلى الدقيقة 70 بشكل رئيسي، حين سقط سيرجيو أغويرو على أرض الملعب بعد التحامه مع داني ألفيس داخل منطقة الجزاء، وهو ما دفع لاعبي التانغو للتوقف عن اللعب للمطالبة بركلة جزاء، ولكن حكم اللقاء أكمل اللعب، لتستغل البرازيل هذه الحادثة وتسجل الهدف الثاني بهجمة مرتدة قادها غابرييل جيسوس، وأنهاها روبيرتو فيرمينيو في شباك "التانغو".

HIJO DE MIL PUTA LADRON LA RECONCHA DE TU MADRE pic.twitter.com/7mVBi60Zlq — Manchester United Arg (@ManUdarg) July 3, 2019

ورفض حكم اللقاء العودة إلى تقنية الفيديو الـ"VAR" لمشاهدة الإعادة عند الدقيقة 70، وكرر هذا التصرف في الدقيقة 84 بعد أن سقط نيكولاس أوتاميندي داخل منطقة الجزاء بعد التحام عنيف مع آرثر ميلو.

كوبا امريكا | البرازيل 2 × 0 الارجنتين | هدف الثاني البرازيل فيرمينو من بداية الهجمة اوف اوف يـ خيسوس 😱😱😱😱 هدف رااااائع HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/clFqfSuLzo — يسموني فهد كوبا (@WQ40S) July 3, 2019

المصدر: وكالات