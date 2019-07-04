أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، أن قطر سعى لدخول الدوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث تُجري إدارة نادي ميلان محادثات مع صندوق الاستثمار في الدوحة، لبيع النادي إلى القطريين.

وأكدت الوكالة أنه "من المقرر عقد اجتماع في عاصمة مقاطعة لومبارديا (شمال) بين قادة نادي الروسّونيري ومسؤولي الصندوق القطري، الذي يحظى بتمثيل على أعلى المستويات".

وكان صندوق (إيليوت) الأمريكي الذي يمتلك نادي ميلان حاليا، قد أعلن عن "مشروع طويل الأجل لنادي الروسّونيري"، لكن "من المحتمل أن يكون اهتمام الدولة الخليجية الغنية قد أدى الى فتح سيناريوهات جديدة".

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هذا وقد رفض نادي ميلان، التعليق على الأمر.

يذكر أن صندوق الاستثمارات القطري يملك عددا من النوادي العريقة في أوروبا أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء