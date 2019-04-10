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القطري الخليفي يريد شراء ناد إيطالي عريق

الرياضة

القطري الخليفي يريد شراء ناد إيطالي عريق
Reuters Gonzalo Fuentes
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كشفت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية، أن رئيس نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، القطري ​ناصر الخليفي​، مهتم بشراء نادي ​روما الإيطالي​.

وذكرت الصحيفة، أن جهاز قطر للاستثمارات الذي يملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لدفع 400 مليون يورو، لشراء نادي العاصمة الإيطالية روما.

من جهته، نفى مالك روما، رجل الأعمال الأمريكي جيمس بالوتا، الأنباء التي تتحدث عن رغبته ببيع النادي.

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يذكر أن روما وقع عقد رعاية هذا العام مع شركة الخطوط الجوية القطرية يمتد لغاية عام 2021، يتحصل بموجبه النادي على 40 مليون يورو.

المصدر: sport-express.ru

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