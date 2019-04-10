القطري الخليفي يريد شراء ناد إيطالي عريق

كشفت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية، أن رئيس نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، القطري ​ناصر الخليفي​، مهتم بشراء نادي ​روما الإيطالي​.

وذكرت الصحيفة، أن جهاز قطر للاستثمارات الذي يملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لدفع 400 مليون يورو، لشراء نادي العاصمة الإيطالية روما.

Владельцы "ПСЖ" готовы предложить 400 миллионов евро за клуб Серии Аhttps://t.co/41eU8uqq5ypic.twitter.com/HSoYnn4Szn — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 10, 2019

من جهته، نفى مالك روما، رجل الأعمال الأمريكي جيمس بالوتا، الأنباء التي تتحدث عن رغبته ببيع النادي.

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يذكر أن روما وقع عقد رعاية هذا العام مع شركة الخطوط الجوية القطرية يمتد لغاية عام 2021، يتحصل بموجبه النادي على 40 مليون يورو.

المصدر: sport-express.ru