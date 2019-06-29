تعرض النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لموقف محرج أمام زملائه في حصة تدريبية.

وأراد النجم كيفن دي بروين استعراض موهبته كحارس مرمى، لكن الحظ لم يحالفه، فقد نفذ أحد زملائه كرة من علامة الجزاء بطريقة فنية جميلة فاصطدمت الكرة بالقائم ومن ثم بوجه "الحارس الفاشل" قبل أن تدخل الشباك، وسط سخرية بقية زملائه.

يذكر أن كيفن دي بروين توج مع فريقه مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية، لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا وكأس رابطة اللاعبين المحترفين.

المصدر: وكالات