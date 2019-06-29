بليسكوفا بطلة لدورة "إيستبورن" الإنجليزية

توجت النجمة التشيكية كارولينا بليسكوفا، بلقب دورة "إيستبورن" الإنجليزية للتنس، بفوزها اليوم على الألمانية أنجيليك كيربر، بمجموعتين متتاليتين.

ولم تجد بليسكوفا، المصنفة ثالثة عالميا، صعوبة تذكر للتغلب على كيربر، المصنفة خامسة، بنتيجة 6-4 و6-1.

ويعد هذا الفوز الخامس لبليسكوفا على كيربر، مقابل 7 هزائم في 12 مباراة جمعت بين اللاعبتين.

وحققت النجمة التشيكية بذلك، لقبها الثالث هذا الموسم، ورفعت رصيدها الإجمالي من عدد الألقاب خلال مسيرتها الاحترافية إلى 14 لقبا.

المصدر: وكالات