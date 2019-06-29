جميع سيناريوهات المواجهات المحتملة للمغرب في ثمن نهائي أمم إفريقيا

ضمن المنتخب المغربي تأهله مبكرا إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، بفوزه أمس على نظيره من كوت ديفوار بهدف دون رد.

ورفع منتخب "أسود الأطلس" رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، أمام كوت ديفوار، الوصيفة بثلاث نقاط، وجنوب إفريقيا، الثالثة (3 نقاط)، فيما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ونستعرض هنا جميع سيناريوهات المواجهات المحتملة للمنتخب المغربي في الدور ثمن النهائي:

- في حال تأهل المغرب في صدارة المجموعة الرابعة فسيواجه في الدور ثمن النهائي، أحد ثوالث المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي)، أو الخامسة (تونس، مالي، أنغولا، موريتانيا)، أو السادسة (الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو).

- في حال تأهل منتخب المغرب في وصافة المجموعة الرابعة، فسيلعب مع متصدر المجموعة الخامسة (تونس، مالي، موريتانيا، أنغولا).

-في حال تأهله كأفضل منتخب يحتل مركز ثالث، فسيضرب موعدا إما مع متصدر المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي)، أو المجموعة الأولى (مصر، كونغو ديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي).

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تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي، سيختتم مبارياته في دور المجموعات، بمواجهة جنوب إفريقيا الاثنين المقبل.

المصدر: RT