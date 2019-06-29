مشهد رائع للجماهير المصرية والمغربية والجزائرية في مباراة كوت ديفوار

لم تمر مباراة المغرب وكوت ديفوار التي أقيمت أمس في ملعب "السلام" بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، دون أن تضفي عليها الجماهير الحاضرة لمستها المميزة.

واحتشدت في ملعب "السلام"، جماهير مغربية وجزائرية، استجابت لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عليها "خاوة خاوة" (أي إخوة إخوة)، تقوم على أن يساند المشجعون المغاربة منتخب الجزائر في البطولة الإفريقية الحالية، على أن تؤازر جماهير الجزائر "أسود الأطلس" في نفس البطولة، والهدف من ذلك هو تكريس أجواء الوئام والمحبة والصداقة بين الشعبين الجارين.

الجمهور المغربي 🇲🇦 يحيي ويرحب بالجمهور الجزائري 🇩🇿 الشقيق الذي جاء لتشجيع المنتخب الوطني المغربي ضد ساحل العاج 🇨🇮



خاوة خاوة 🇲🇦🇩🇿❤💚 pic.twitter.com/p2O52b7RbE — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) 28 июня 2019 г.

16 الف مشجع حاضر في ملعب السلام 🔥🔥❤❤ pic.twitter.com/lpfQUHc2ge — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) 28 июня 2019 г.

من جانبها، لم تفوت الجماهير المصرية فرصة استضافة بلدها للبطولة القارية، فاحتشدت بدورها في ملعب "السلام"، واصطفت جنبا إلى جنب مع الجماهير المغربية والجزائرية، لتشجيع "أسود الأطلس"، في مشهد جميل ورائع.

📸 - جانب من الجماهير الجزائرية 🇩🇿 الحاضرة لمساندة المنتخب الوطني المغربي 🇲🇦



. pic.twitter.com/aXqFE2Zzfa — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) 28 июня 2019 г.

صورة رائعة من مدرجات ملعب السلام 🇪🇬🇲🇦❤ pic.twitter.com/jkWVoIQcYW — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) 28 июня 2019 г.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي على نظيره الايفواري بهدف دون رد، من توقيع المهاجم يوسف النصيري، ليحجز "أسود الأطلس" مبكرا تأشيرة العبور إلى الدو ثمن النهائي.

كما في اللقاء الأول ضد نامبيا، الجمهور المصري 🇪🇬 حاضر بقوة لتشجيع المنتخب الوطني المغربي 🇲🇦 ضد ساحل العاج 🇨🇮



🇪🇬🇲🇦🇹🇳🇩🇿 pic.twitter.com/WJObFuWjbD — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) 28 июня 2019 г.

المصدر: RT