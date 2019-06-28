"كوبا أمريكا 2019".. عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع "كلاسيكو الأرض"

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع غريمه التقليدي نظيره البرازيلي، في الدور قبل النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم، المقامة حاليا في البرازيل.

وجاء تأهل منتخب "التانغو" على حساب نظيره الفنزويلي، إثر فوزه عليه بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعبان، لاوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، في الدقيقتين (10، و74) من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب "ماراكانا" الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

GOAL!!!

Venezuela 0- 2 Argentina

G.LO.Celso scores from Close range and with goal Messi and Argentina will qualify in the semis to play against Brazil🇦🇷⚽🔥🔥#VENARG#VENxARG#CopaAmerica



pic.twitter.com/RSYaWCRIih — SportCentre (@SportCentre8) 28 июня 2019 г.

إقرأ المزيد

وفي المقابل، بلغ "السيليساو" الدور قبل النهائي لـ "كوبا أمريكا 2019"، على حساب نظيره الباراغوياني، عقب فوزه عليه بشق الأنفس، بركلات الجزاء الترجيحية.

وستقام مباراة "كلاسيكو الأرض" بين منتخبي "راقصي التانغو والسامبا"، يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: RT