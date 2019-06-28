"كوبا أمريكا 2019".. التشكيلة الأساسية لمباراة الأرجنتين وفنزويلا
تبدأ في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2019".
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي اختارها كل من، المدير الفني لمنتخب فنزويلا، رافاييل دوداميل، والمدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، للمباراة التي تقام على ملعب "ماراكانا" الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية:
11 #Venezuela— En el Camarín (@enelcamarin) 28 июня 2019 г.
1. Wuilker Faríñez
4. Jhon Chancellor
14. Luis Del Pino Mago
16. Roberto Rosales
20. Ronald Hernández
7. Darwin Machís
15. Jhon Murillo
5. Junior Moreno
8. Tomás Rincón
6. Yangel Herrera
23. Salomón Rondón#CopaAmericaEEChttps://t.co/jha7dfgFg2
#SelecciónMayor Así formará @Argentina 🇦🇷 para el encuentro ante #Venezuela 🇻🇪 👇 pic.twitter.com/1E1kp77Hzo— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 28 июня 2019 г.
المصدر: "twitter/argentina"