"كوبا أمريكا 2019".. التشكيلة الأساسية لمباراة الأرجنتين وفنزويلا

تبدأ في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2019".

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي اختارها كل من، المدير الفني لمنتخب فنزويلا، رافاييل دوداميل، والمدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، للمباراة التي تقام على ملعب "ماراكانا" الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية:

11 #Venezuela



1. Wuilker Faríñez

4. Jhon Chancellor

14. Luis Del Pino Mago

16. Roberto Rosales

20. Ronald Hernández

7. Darwin Machís

15. Jhon Murillo

5. Junior Moreno

8. Tomás Rincón

6. Yangel Herrera

23. Salomón Rondón#CopaAmericaEEChttps://t.co/jha7dfgFg2 — En el Camarín (@enelcamarin) 28 июня 2019 г.

المصدر: "twitter/argentina"