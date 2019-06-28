 
مباشر

"كوبا أمريكا 2019".. التشكيلة الأساسية لمباراة الأرجنتين وفنزويلا

الرياضة

Globallookpress
صورة من الأرشف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1z9

تبدأ في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2019".

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي اختارها كل من، المدير الفني لمنتخب فنزويلا، رافاييل دوداميل، والمدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، للمباراة التي تقام على ملعب "ماراكانا" الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية:

المصدر: "twitter/argentina"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتجاجا على "الورشة".. عراقيون يقتحمون سفارة البحرين ببغداد