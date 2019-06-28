شاهد.. "نسور قرطاج" تتعثر أمام النسور المالية

تعادل المنتخب التونسي أمام نظيره المالي (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وضع اللاعب المالي، ديادي ساماسيكو، منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 60، بعد خطأ فادح ارتكبه الحارس التونسي معز حسن، الذي أخفق في الإمساك بالكرة المرفوعة من ضربة ركنية.

It's a Goooooollll Gooooooolllllllll

TUNISIA 0 - 1 MALI #TUNMLIpic.twitter.com/Rmh3kDEqjJ — Talkoon TV (@Talkoontv) June 28, 2019

ورد المهاجم التونسي وهبي الخزري بهدف التعادل، في الدقيقة 70، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، حيث ارتطمت كرته بحائط الصد البشري لتغير من مسارها قبل أن تستقر في الشباك المالية.

It's a Goooooollll Gooooooolllllllll

TUNISIA 1 - 1 MALI #TUNMLIpic.twitter.com/CyHe7EhHLX — Talkoon TV (@Talkoontv) June 28, 2019

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وسقط منتخب "نسور قرطاج" في فخ التعادل الثاني على التوالي، بعد الأول أمام نظيره الأنغولي (1-1)، في مستهل مشواره في النسخة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقامة حاليا في مصر، وبقي في المركز الثاني ضمن المجموعة الخامسة.

بينما يتصدر منتخب مالي قائمة المجموعة بمفرده برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة المباراة، غد السبت، بين منتخبي أنغولا، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وموريتانيا، الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT