التشكيلة الأساسية لمباراة تونس ومالي

كشف مدربا منتخبي تونس ومالي، تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين، لخوض المباراة بينهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وستقام المباراة على استاد السويس الجديد، بمحافظة السويس، وذلك في تمام الساعة (16:30) بتوقيت القاهرة، و(17:30) بتوقيت موسكو.

واختار المدير الفني لمنتخب "نسور قرطاج"، الفرنسي آلان جيريس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مالي:

لحراسة المرمى: معز حسن؛

خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلون براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي؛

خط الوسط: إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، نعيم السليتي؛

خط الهجوم: وهبي الخزري، ياسين الخنيسي.

وتعثر المنتخب التونسي في مستهل مشواره في النسخة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقامة حاليا في مصر، بتعادله مع نظيره الأنغولي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما الاثنين الماضي.

بينما اكتسح منتخب مالي نظيره الموريتاني، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات البطولة القارية، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى أيضا.

المصدر: "twitter/CAF_Online"