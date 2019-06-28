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شاهد.. تونس ترد بهدف التعادل على مالي

الرياضة

شاهد.. تونس ترد بهدف التعادل على مالي
Globallookpress
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رد المنتخب التونسي بهدف التعادل على نظيره المالي (1-1)، في المباراة بينهما، اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وسجل المالي، ديادي ساماسيكو، هدف التقدم لمنتخب بلاده، في الدقيقة 60، بعد خطأ فادح ارتكبه الحارس التونسي معز حسن، الذي أخفق في الإمساك بالكرة المرفوعة من ضربة ركنية.

 

 

ورد المهاجم التونسي وهبي الخزري بهدف التعادل، في الدقيقة 70، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، حيث ارتطمت كرته بحائط الصد البشري لتغير من مسارها قبل أن تستقر في الشباك المالية.

المصدر: RT

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