أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة، خفض عقوبة استبعاد اللاعب عمرو وردة عن المنتخب لأسباب انضباطية، واقتصارها على الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها البلاد.

وأورد الاتحاد في بيان، أن القرار أتى في أعقاب اجتماع عقده ليل الخميس، وزير الرياضة أشرف صبحي، مع اللاعبين في مقر إقامتهم، بحضور رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة الذي أثنى "على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم بهذا الشأن".

وأضاف البيان أن الأخير "قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط"، أي مباراة الجولة الثالثة ضد أوغندا التي تقام على ملعب القاهرة الدولي، في 30 من يونيو الحالي.

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وكان الاتحاد المصري قد أعلن الأربعاء الماضي، استبعاد عمرو وردة (25 عاما) عن تشكيلة "الفراعنة" لكأس أمم إفريقيا، بعدما أثار جدلا واسعا منذ انطلاق البطولة، إذ ورد اسمه بداية في ما عرف بقضية "تحرش" أربعة لاعبين في المنتخب المصري بعارضة أزياء من خلال التواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي (1-0)، قبل أن ينتشر في اليوم المذكور شريط مصور فاضح منسوب إليه، وهو يتحدث مع شابة تردد أنها مكسيكية عبر خدمة الاتصال بالفيديو، من دون أن يتضح ما إذا كان الشريط حديثا أو قديما.

المصدر: أ ف ب