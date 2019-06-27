شاهد.. هدف جزائري رائع في شباك السنغال

تقدم المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي (1-1)، في المباراة الجارية بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وسجل الجزائري يوسف بلايلي هدف التقدم لمنتخب "محاربي الصحراء"، في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

It's a Goooooollll Gooooooolllllllll

SENEGAL 0 - 1 ALGERIA #SENALGpic.twitter.com/g0YBAOh9Od — Talkoon TV (@Talkoontv) June 27, 2019

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المصدر: RT