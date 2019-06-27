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شاهد.. هدف جزائري رائع في شباك السنغال

الرياضة

شاهد.. هدف جزائري رائع في شباك السنغال
Globallookpress
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تقدم المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي (1-1)، في المباراة الجارية بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وسجل الجزائري يوسف بلايلي هدف التقدم لمنتخب "محاربي الصحراء"، في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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التشكيلة الأساسية لمباراة الجزائر والسنغال
التشكيلة الأساسية لمباراة الجزائر والسنغال

المصدر: RT

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