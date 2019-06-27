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شاهد.. "محاربو الصحراء" يروضون "أسود التيرانغا" على الأراضي المصرية

الرياضة

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Globallookpress
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تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "مصر 2019"، إثر تغلبه على نظيره السنغالي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.

ويدين "محاربو الصحراء" بالفضل في انتصارهم المستحق للاعب يوسف بلايلي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للمنتخب، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، على استاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.

 

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التشكيلة الأساسية لمباراة الجزائر والسنغال
التشكيلة الأساسية لمباراة الجزائر والسنغال

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الثاني على التوالي، وضمن تأهله إلى دور الـ 16 للبطولة، بعد أن انفرد بصدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط.

بينما توقف رصيد السنغال عند ثلاث نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة، بين منتخبي كينيا وتنزانيا، اللذين يتقاسمان المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.

المصدر: RT

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