لم تمنع الهزيمة القاسية التي تعرض لها منتخب الكونغو الديمقراطية أمام مصر أمس، في بطولة كأس أمم إفريقيا، اللاعبين الكونغوليين من التقاط صور ستبقى راسخة في أذهانهم إلى الأبد.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه عدد من لاعبي منتخب الكونغو، وهم يتجمعون حول نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، لالتقاط صور "السيلفي"، وهو الطلب الذي لباه الأخير بصدر رحب.

DR Congo players taking selfies with Mohamed Salah after the game. King. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/4313BbcvW5 — Samuel (@SamueILFC) 27 июня 2019 г.

وتعرض منتخب الكونغو لخيبة أمل جديدة أمس الأربعاء، بخسارته أمام مصر بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، وهي الهزيمة الثانية بعد الأولى المفاجئة أمام أوغندا في الجولة الأولى بنتيجة 2-0.

وخطف منتخبا مصر (6 نقاط)، وأوغندا (4 نقاط)، بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي مبكرا، فيما يتحتم على الكونغو الفوز في الجولة الأخيرة على زيمبابوي، وانتظار أن تخدمه نتائج بقية المباريات في المجموعات الخمس الأخرى، ليتأهل كواحد من أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.

المصدر: تويتر